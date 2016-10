No Brasil, a internet ruim atrapalha as pessoas que assistem filmes e séries on-line

A Netflix – provedora global de filmes e séries de TV via internet – demonstrou ranking cujo resultado muitos brasileiros já sabiam: o Brasil tem uma das piores conexões do mundo. Isso prejudica a qualidade no uso da internet para assistir filmes e séries on-line.

Entre as dez piores conexões, estamos em 9 lugar. Por aqui, a média da velocidade entregue é de 2,65 mbps (megabits por segundo). O Brasil ficou atrás de vizinhos como Uruguai e Chile. A Suíça tem a melhor conexão dos 48 países pesquisados: 4,08 mpbs. “Todo acesso à internet tem a mesma velocidade, o que muda é a largura de banda [conexão]. Façamos uma comparação: no Brasil, temos uma estradinha estreita e passa um carro de cada vez. Se um desses carros tiver um pneu furado, o fluxo para”, disse Almir Alves, professor da FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista).

Qualidade ruim

Especialistas explicam que a má qualidade da internet brasileira tem três fatores. O primeiro seria a infraestrutura ruim. O segundo fator seria o gosto do brasileiro por navegar. No horário nobre, aumenta o número de pessoas conectadas, o que pode ajudar a diminuir a velocidade da rede. E o terceiro motivo seria a restrição deliberada do uso de banda para serviços específicos.

