No Brasil, ao menos 50 jogadores de futebol ficam desempregados durante a parada para o Campeonato Mundial

Após 35 dias de paralisação em razão do Mundial, o Brasileirão recomeçou nesta quarta-feira (18) com mudanças significativas nos 20 clubes da Série A. Ao menos 50 jogadores deixaram suas equipes, enquanto 35 novos chegaram.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos tiveram alterações em seus elencos na disputa para tentar alcançar o líder Flamengo, que tem 27 pontos.

O Corinthians, 10º colocado da competição com 16 pontos, enfrentou o Botafogo, com uma importante ausência: Balbuena. Contratado pelo inglês West Ham por cerca de R$ 18 milhões — valor de sua multa rescisória —, o zagueiro paraguaio é uma perda considerável para o time comandado por Osmar Loss.

Além de ser um líder do elenco, ele é um pilar defensivo da equipe e, por muitas vezes, arma ofensiva. Marcou 11 gols com a camisa corintiana em 136 jogos. Em três anos, conquistou o Paulista (2017 e 2018) e o Brasileiro (2017).

Pedro Henrique, 22, no clube há três anos, deve herdar a vaga para atuar ao lado do experiente defensor Henrique, 31, que faz boa temporada.

O Corinthians também perdeu outros dois titulares durante a parada para o Mundial. O lateral esquerdo Sidcley, que pertencia ao Atlético-PR, foi negociado com o Dínamo de Kiev, e o volante Maycon se transferiu para o também ucraniano Shakhtar Donetsk.

Reservas, o atacante Kazim, liberado para acertar com o Lobos (MEX), e o lateral direito Léo Príncipe, emprestado ao Le Havre (FRA), deixaram o clube. Até agora foram contratados por empréstimo o lateral esquerdo Danilo, do Torino (ITA), e o atacante Jonathas, do Hannover 96 (ALE).

O Palmeiras, em sexto lugar com 19 pontos, também teve uma perda importante durante o recesso. Keno, autor de oito gols na temporada, foi vendido ao Pyramids FC, do Egito, por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões).

O atacante era um dos principais jogadores do time em 2018. Marcou gols importantes — dois contra o Boca Juniors pela Libertadores — e era responsável pela saída para contra-ataques, em razão de sua velocidade e dribles.

O clube teve o retorno de Gustavo Scarpa, que conseguiu na Justiça se desvincular do Fluminense e acertou novo contrato. O meia foi escalado para atuar na vaga de Keno em amistosos por países da América Central e agradou ao técnico Roger Machado.

Ele deve formar o trio de ataque contra o Santos nesta quinta (19), no Pacaembu, ao lado de Hyoran e Willian.

Outros jogadores deixaram o Palmeiras durante a parada para o Mundial. O atacante Fernando, 19, pouco utilizado, e o goleiro Daniel Fuzato, 21, liberado seis meses antes do fim do contrato, acertaram com Shakhtar (UCR) e Roma, respectivamente.

A debandada ainda teve Tchê Tchê (Dínamo de Kiev) e João Pedro (Porto), que saíram antes da pausa.

Diferentemente da postura agressiva dos últimos anos na contratação de reforços, o time alviverde apresentou só o zagueiro argentino Nico Freire. O jogador, que estava no Zwolle (HOL), chega por empréstimo até dezembro.

Adversário do Palmeiras nesta 13ª rodada do Brasileiro, o Santos, 15º com 13 pontos, não perdeu atletas e ainda se reforçou com o meia costa-riquenho Bryan Ruiz, que jogou o Mundial da Rússia e estava no Sporting (POR).

Fora da partida por ainda estar de férias, o meia vem para reforçar uma posição carente do clube, já que o argentino Vecchio não convence.

O atacante Rodrygo, 17, vendido em junho ao Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 203 mi em valores atuais), fica no clube até dezembro.

O São Paulo, terceiro com 23 pontos e que enfrentou o Flamengo, nesta quarta, no Maracanã, também teve várias saídas. As principais foram dos meio-campistas Petros (Al-Nassr, da Arábia Saudita) e Cueva (Krasnodar, da Rússia), ambos reservas sob o comando de Diego Aguirre.

O clube tricolor ainda negociou os laterais Bruno (Bahia) e Júnior Tavares (Sampdoria, da Itália), além de Marquinhos, 19 (Shakhtar).

Antes do Mundial, o titular Marcos Guilherme, ligado ao Atlético-PR, trocou o clube pelo Al Wehda, da Arábia Saudita.

Aguirre recebeu o lateral direito Bruno Peres, que estava na Roma, e o atacante Rojas, ex-Talleres (ARG) e que deve iniciar como titular o jogo contra o Flamengo.

O técnico ainda poderá finalmente contar com a estreia de seu compatriota, o uruguaio Gonzalo Carneiro, atacante contratado no início de abril, mas que não joga desde novembro por causa de uma pubalgia.

O atleta se destacou em jogos-treinos e está relacionado para o confronto contra os cariocas.

