No comando do processo de impeachment, Lewandowski troca ordem e adia dois depoimentos da defesa para sábado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, acolheu pedido de José Eduardo Cardozo, advogado da presidente afasta Dilma Rousseff, e adiou dois depoimentos de testemunhas da defesa para este sábado (27) no julgamento final do impeachment no Senado.

Ele também inverteu a ordem das oitivas. O ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, que seria ouvido na noite desta sexta (26), falará no sábado.

Segundo a reportagem apurou, o objetivo do adiamento dos depoimentos é para que a sessão desta sexta não se estenda ao longo da madrugada.

No lugar de Barbosa, será ouvido nesta noite o ex-secretário-executivo do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa.

Também no sábado responderá as perguntas dos senadores Ricardo Lodi Ribeiro, professor de direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Inicialmente, ele seria ouvido como testemunha, mas foi convertido a informante também a pedido de Cardozo.

Cronograma

Para esta sexta, estavam previstos os depoimentos de seis testemunhas de defesa de Dilma. Logo pela manhã, entretanto, Cardozo desistiu da fala de Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal do governo, em razão de ela estar lotada atualmente no gabinete da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

No período da tarde, o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, inicialmente arrolado como testemunha, passou à condição de informante e prestou seu depoimento, seguido pelo professor de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Geraldo Prado. (AG)

Comentários