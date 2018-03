No Dia da Mulher, a gaúcha Irmã Lurdes recebeu a medalha Mietta Santiago

Indicada pela deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), a irmã Lourdes Maria Staudt Dill, vice-presidente da Cáritas Brasileira, recebeu na quinta-feira (08) a Medalha Mietta Santiago, em sessão solene da Câmara em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

“Conheço a irmã Lurdes pelo trabalho de incentivo que ela faz as mulheres que buscam empregabilidade, que buscam renda, que são chefes de família, que cuidam dos seus filhos e cuidam da comunidade”, afirmou Maria do Rosário. Ela destacou a luta da irmã Lurdes e de todas as mulheres do campo e da cidade por terem “derrotado” a reforma da Previdência.

“Nós queremos a superação da violência em nosso País, em nosso planeta Terra. Queremos que esta Casa na próxima eleição possa ter metade mulheres e metade homens. Essa é a nossa luta”, afirmou Lurdes.

Lurdes ainda agradeceu a deputada Rosário pela indicação: “Grande lutadora, eu me inspiro nela e ela se inspira em mim e nós nos inspiramos em todas as mulheres que lutam por vida digna”, declarou.

Trajetória

Ao longo das três últimas décadas, irmã Lourdes tem atuado em diversas áreas sociais, com destaque no trabalho de promoção da economia solidária. Ela coordena o projeto Esperança/Cooesperança, organizando grupos urbanos e rurais de artesãos, de agroindústrias, de alimentação, de confecção, de catadores, de quilombolas, de povos indígenas, de consumidores, entre outros. Fazem parte do projeto pessoas de todas as idades, culturas, etnias e religiões, alcançando cerca de cinco mil famílias em 34 municípios da Região Central do Rio Grande do Sul.

Medalha

A insígnia foi concedida pela Secretaria da Mulher da Câmara e pelo presidente da Casa e consistiu na concessão de diploma de menção honrosa aos agraciados e outorga de medalha cunhada com a efígie de Mietta Santiago, primeira mulher a exercer plenamente os seus direitos políticos no Brasil. Além da irmã Lourdes, receberam o prêmio Sueli Armani, Celina Martelli, Helley Batista, Glória Perez, Joana D’Arc Cavalcante, Maria Fagundes e Tereza Cristina Ferreira.

