No dia do aniversário de 15 anos, FADERGS lança programa que auxilia ingresso no Ensino Superior

Em comemoração aos 15 anos de história, celebrados na última segunda-feira, 12 de agosto, a FADERGS lançou o FADERGS Facilita. O programa tem o objetivo de ajudar no acesso ao Ensino Superior de qualidade, com condições especiais de pagamento no começo do curso. Além disso, os novos alunos que se matricularem até o dia 31 de agosto ganham bolsa de 30% durante toda formação.

Por meio do Facilita, os estudantes pagam R$ 59 nas duas primeiras mensalidades e têm a diferença do valor distribuída nas demais parcelas ao longo do curso, sem o envolvimento de financeiras, sem burocracia e sem juros. O programa reforça o propósito e a missão da FADERGS de proporcionar educação de qualidade ao maior número possível de pessoas.

Na segunda-feira, o Centro Universitário completa 15 anos de atuação consolidada em formações voltadas à empregabilidade e à cultura empreendedora. A FADERGS dispõe de cursos nas áreas de Saúde, Formação Jurídica, Negócios, Tecnologia e Comunicação. Os futuros alunos podem agendar a própria prova, pedir avaliação pela nota do ENEM, solicitar transferência de instituição ou ingressar como diplomados. As condições especiais do FADERGS Facilita são garantidas no momento da matrícula. Saiba mais em fadergs.edu.br/facilita

