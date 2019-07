No Dia do Motorista, confira dicas para cuidar bem do seu carro

O carro é uma paixão nacional, certo? Mas o brasileiro ainda peca na hora da manutenção. E é por esse motivo que, nesse Dia do Motorista, 25 de julho, trouxemos algumas dicas da marca de pneus Pirelli, para cuidar bem do seu veículo e estar pronto para rodar por onde for preciso. Confira e aproveite com segurança e tranquilidade suas viagens:

Pneus

Veja como está o estado de seus pneus. Observe a marca do TWI, que revela o desgaste. Se estiver no mesmo nível da banda de rodagem, ou até bem próximo, é hora de efetuar a troca do conjunto, sempre tomando o cuidado de comprar um modelo nas mesmas medidas e dimensões originais do veículo.

Se os pneus estiverem em bom estado, trate de calibrá-los da maneira correta e indicada no manual do veículo (ou, em alguns veículos, esses números estão na região das portas ou no bocal do tanque de combustível). Uma calibragem em dia garante sua segurança e que eles se desgastem homogeneamente.

Por último, mas não menos importante, o proprietário do veículo deve fazer rodízio a cada 10.000 km, para assegurar um desgaste por igual nos quatro pneus. Fazer essa troca é de extrema importância, pois os pneus localizados no eixo de tração tendem a se desgastar mais rapidamente do que os outros.

Suspensão

Outro item muito importante é a suspensão, pois ela absorve os impactos com o piso e faz com que o veículo tenha maior dirigibilidade e segurança. Nesse item, é muito importante fazer o alinhamento da suspensão, para deixá-los nos parâmetros feitos pelos engenheiros de cada montadora, para cada tipo de carro. Toda a geometria de suspensão trabalha para que o contato do pneu com o solo seja feito da maneira mais eficaz possível, garantindo maior aderência e longevidade do pneu. É fundamental fazer o alinhamento e balanceamento a cada 10.000 km, no máximo. Se o veículo é usado intensamente em condições mais severas, este período entre uma revisão e outra deve ser reduzido para até 5.000 km.

O alinhamento perfeito não é suficiente para garantir por si só o ideal funcionamento do conjunto. O balanceamento de rodas tem que ser realizado para assegurar que não gerem vibração no volante em altas velocidades, que é um sinal claro de que o serviço precisa ser executado. Geralmente, pesos de chumbo são colocados no interior das rodas para que equilibrem o centro de gravidade do conjunto roda e pneu, deixando livre de trepidações ao rodar.

Motor

As trocas de óleo do motor de seu carro não podem ser esquecidas. Não existe uma quilometragem correta para efetuar essa troca, pois esse parâmetro varia de carro para carro. Por isso, confira no manual do veículo qual é a periodicidade da troca do fluido do motor. Não deixe, também, de se atentar para a troca do filtro de óleo, que retém todas as partículas que se desprendem do motor com o tempo de uso.

Ar-condicionado

Item muito esquecido na hora de uma revisão, o ar-condicionado traz uma função da saúde dos ocupantes do veículo. O recomendado é higienizar o sistema de ar-condicionado do automóvel com uma frequência de seis meses, sempre fazendo a troca do filtro de cabine, pois o carro acumula muita sujeira, bactérias e ácaros que ficam alojados nos dutos e precisam ser limpos. Um equipamento malcuidado pode gerar problemas respiratórios por não manter a qualidade do ar que respiramos no ambiente fechado.

Essa dicas ajudarão você a curtir, tanto esse Dia do Motorista, quanto todos os outros com o seu veículo!

Deixe seu comentário: