No Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, a conscientização ainda é o maior desafio para frear os índices da doença

Os tumores de próstata representam hoje aproximadamente 25% dos casos de cânceres tratados no Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born (HBB), em Lajeado. Depois dele, os tumores malignos de pele (não melanoma), os de pulmão e os de intestino grosso lideram a lista.

Os dados assemelham-se aos números apresentados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), que apontava, já no ano passado, que um homem morre a cada 38 minutos, no Brasil, devido ao câncer de próstata.

A quantidade de casos e o perigo que a doença representa no mundo todo fizeram com que este dia 17 de novembro fosse lembrado como Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, e com que o mês de novembro fosse dedicado à conscientização e à importância da prevenção e do tratamento da doença.

De acordo com o oncologista Rafael Seewald, assessor técnico do Hospital Bruno Born, a principal mensagem que a campanha deve passar é que os homens procurem seu médico, e que avaliem juntos a necessidade de o paciente ser submetido a exames para rastreamento da doença (como PSA e exame de toque) e o seu histórico familiar. “Além da prevenção é fundamental o estímulo a hábitos de vida saudáveis, como prática de atividades físicas, a redução do consumo de bebidas alcoólicas, uma dieta equilibrada, entre outras medidas”, detalha.

Seewald explica que, na maioria dos casos, o tumor de próstata não apresenta sintomas – “e em parte dos casos eles nunca provocariam nenhum sintoma ao longo da vida do paciente, sendo diagnosticados apenas por alterações nos exames realizados, como o PSA”, avisa. Assim, sintomas como dor para urinar, sangue na urina, urinar um pouco de cada vez, urinar muitas vezes (especialmente à noite), incontinência urinária, ejaculação dolorosa e sangue no esperma devem ser investigados.

Números

De janeiro de 2017 a outubro de 2018 foram tratados 324 pacientes com câncer de próstata no centro de Oncologia do Hospital Bruno Born, sendo que 202 pacientes ainda estavam em tratamento no último mês (alguns pacientes já completaram o tratamento).

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que localiza-se abaixo da bexiga. Sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

