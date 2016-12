No domingo (18), Parque da Redenção recebe o projeto Estar Bem – Sesc e Senac 70 anos

Neste domingo (18/12), a partir das 14h, o Sistema Fecomércio-RS levará ao Parque da Redenção uma grande programação gratuita e aberta à comunidade. O evento Estar Bem – Sesc e Senac 70 anos oferecerá ações de Saúde, Jogos eletrônicos; Mesa de Ping Pong; Videogames; Mesa de Air Hockey; Basquete eletrônico e Tacco Kids; Brinquedos Infláveis; e serviços do Senac. No mesmo dia ainda haverá o show do Grupo do Bola, às 17h30; e às 19h, o sambista mais querido do Brasil, Zeca Pagodinho, subirá ao palco para apresentar o show “Ser Humano” aos gaúchos.

