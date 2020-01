Notas Brasil No Espírito Santo, 9 morreram e 10 mil estão fora de casa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Mais de 10 mil pessoas ainda estão fora de casa no Espírito Santo em consequência das fortes chuvas que atingem o Estado desde o dia 17 de janeiro. A informação está no Boletim da Defesa Civil Estadual divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (27). Desde que as chuvas começaram, nove pessoas morreram, incluindo duas crianças.

