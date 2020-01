Mundo No Fórum Econômico Mundial, Donald Trump critica “catastrofistas e suas previsões apocalípticas”

21 de janeiro de 2020

Trump também destacou as conquistas econômicas dos EUA durante o seu governo. (Foto: Guo Chen/Xinhua)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira (21) os “catastrofistas” que alertam para as consequências das mudanças climáticas, em um discurso diante de líderes políticos, econômicos e outras personalidades no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

“Temos que rejeitar os eternos catastrofistas e suas previsões apocalípticas”, disse Trump poucas horas depois de a ativista sueca Greta Thunberg afirmar que “nada tem sido feito” para combater o aquecimento global. Greta estava na plateia durante o discurso do líder americano.

Trump acusou os “herdeiros dos insensatos videntes do passado” de se enganarem sobre as mudanças climáticas, como já fizeram quando, segundo ele, previram décadas atrás a superpopulação do planeta ou o fim do petróleo.

“Nunca deixaremos os socialistas radicais destruírem nossa economia”, afirmou, em uma possível referência a seus rivais democratas na eleição presidencial americana.

O discurso de Trump se concentrou em destacar com números abundantes as conquistas econômicas durante a sua presidência. Ele também ressaltou o aumento da produção de petróleo, gás e carvão, que “teve tanto êxito que os Estados Unidos não precisam mais importar energia de nações hostis”.

