No Google, o PT concentra 71% das buscas sobre os partidos políticos

Partido que catalisa as mais renhidas discussões políticas na internet e fora dela, e com seu principal líder envolto a um julgamento que pode levá-lo para a cadeia, o PT é o campeão das buscas no Google entre os partidos políticos do Brasil. Dados do gigante de buscas mostram que o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganha de lavada da concorrência quando o assunto é a curiosidade dos usuários da internet pelas legendas.

O PT teve dez vezes o total de buscas dos outros partidos no topo do ranking do serviço e concentrou 71% do total das pesquisas nos últimos três meses — muito à frente de MDB (7,9%), PSDB (7,2%), PP (7,2%) e PSC (7%), que encabeçam o ranking e cujos resultados têm mais relevância estatística.

O Google não revela o número total de buscas, mas dá como referência o momento em que as pesquisas sobre determinado assunto atingiu seu ápice. No caso do PT, isso aconteceu no último dia 24 de janeiro, quando Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do tríplex do Guarujá.

Os melhores momentos do PSDB foram no dia 9 de dezembro, quando militantes do partido brigaram na convenção nacional da legenda, em Brasília — situação que representou 14% do número máximo de buscas. Na sequência, o outro pico de buscas pelo partido se deu no dia seguinte em que o petista foi condenado no TRF4, mesmo assim com tímidos 6% em relação ao volume total de pesquisas.

O MDB ganhou destaque em dois momentos: no dia 19 de dezembro, quando o partido de Michel Temer e companhia anunciou seu nove nome, abandonando a letra P da sigla, e em 16 de fevereiro, quando o presidente anunciou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

