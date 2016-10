No Gre-Nal dos Artistas, Grêmio vence por 4 a 3 em tarde de Caio Castro

O Gre-Nal dos Artistas é um dos eventos dentro da Festa Nacional da Música mais esperados pelos próprios músicos. Nesta edição, entretanto, o destaque foi um ator: Caio Castro, que atuou um tempo em cada time. O Grêmio venceu a partida da tarde desta terça-feira (18), no Estádio Passo D´Areia, por 4 a 3 – dois do ator da Globo.

“É uma confraternização, um jogo de amigos, e vim na empolgação. Ano que vem estou dentro de novo”, disse o são-paulino Caio.

Em uma semana de Gre-Nal (as equipes se enfrentam no próximo domingo, 23, pelo Brasileirão), o clima de provocações começa do lado de fora. O sambista Ivo Meirelles não participou do jogo, mas passou a tarde vestido com a camisa tricolor e entoando cânticos provocativos aos pagodeiros que representaram o Inter: “Vamos entrar com alegria”, gritava para os gremistas que subiam no ônibus do Grêmio.

A estratégia colorada foi apostar no entrosamento. A Turma do Pagode, o grupo Pixote, o sertanejo João Bosco, o cantor Dilsinho e os atores Tiago Martins e Caio Castro, velhos conhecidos, vestiram a camisa branca do Colorado. Pelo Grêmio, os Detonautas, do gremista Tico Santa Cruz, se juntaram ao ex-jogador Luis Mário, ao comunicador da Rádio Atlântida Duda Garbi e até de alguns jogadores do São José, clube que sediou o jogo. Até mesmo pela presença dos profissionais, o Tricolor abriu 3 a 0 antes de 20 minutos de partida, com gols de Cláudio, atleta do Zequinha, Luiz Mário, com o peito, e Tico Santa Cruz.

“Sempre me identifiquei com o hino do Grêmio, a camisa, a história, e acabei adotando o clube mesmo morando no Rio”, afirmou o vocalista, gremista fanático. “E não apenas pelo Grêmio. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros lugares para onde o Detonautas viajou, então acabei me identificando com o estado também. Sempre que estou aqui e posso ir ao estádio, eu vou.”

Com algumas mexidas no Grêmio para equilibrar a disputa, O Inter se reorganizou e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Primeiro, com Caio Castro, em seguida com Leandro Filé, da Turma do Pagode, de pênalti, e, por fim, com o ator Tiago Martins.

Porém, no segundo tempo, com formações novas em campo, Caio trocou a camisa branca pela tricolor, deixou a lateral, foi ao ataque e fez gol da vitória do Grêmio. “É um fominha do caramba. Foi jogar no outro time e acabou com a nossa vida”, brincou Dodô, vocalista do Pixote. “O jogo foi legal para caramba. Todo mundo tirou onda. O mais legal é se juntar, fazer este Gre-Nal, que já é clássico também na Festa da Música”, completou.

Dali em diante, os artistas preferiram guardar as energias para a festa desta noite, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Além das homenagens a Alcione, Paula Fernandes, padre Antônio Maria, Leo Gandelman e Os Serranos, todos os artistas sobem ao palco para apresentações inusitadas em um show sem roteiros e setlists.

