No Grêmio, Ramiro e Everton voltam aos treinamentos de olho no Atlético Mineiro

Depois de aproveitar o domingo (15) de folga, o plantel gremista se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, dando início à semana que marca o retorno da equipe aos jogos oficiais após a parada para o Mundial. O Tricolor enfrenta, nesta quarta-feira (18), o Atlético Mineiro, na Arena, e no domingo (22) o Vasco, no Rio de Janeiro. Ambas as partidas são válidas pelo Brasileirão.

O trabalho da manhã desta segunda foi praticamente todo fechado à imprensa. Quando o técnico Renato Portaluppi liberou o acesso, às 11h, os atletas finalizavam um treino técnico, em campo reduzido, com os atletas podendo dar apenas três toques na bola.

O que deu para observar foram as ausências de Maicon, Kannemann, Cícero e Léo Moura e os retornos de Everton e Ramiro, que não haviam treinado no sábado (14).

Após o treino, o zagueiro Pedro Geromel concedeu entrevista coletiva no auditório do CT. Foi sua primeira entrevista após o retorno da Rússia. Ele falou sobre a experiência de estar no Mundial e projetou o segundo semestre do Tricolor.

O grupo realiza na tarde desta terça-feira (17), na Arena, o último trabalho antes do jogo contra o Galo, às 21h45min do dia seguinte.

Seleção Sub-15

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nova lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. O técnico Paulo Victor Gomes chamou 23 jogadores e três gremistas foram listados. O goleiro Luizão, o volante Cheron e o lateral-esquerdo Fabrício.

O arqueiro Luizão é natural de Uruguaiana e está na categoria Sub-16 do Tricolor. O volante Cheron nasceu em Montenegro e compõe a categoria Sub-15. Ambos estão no Grêmio desde a Escola de Futebol, com entrada em 2014. Já o lateral Fabrício é natural de Várzea Grande (MT) e chegou no ano passado para as categorias de base, também integrando a Sub-15 atualmente.

