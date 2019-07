No Inter, Moledo treinou e Odair deve ter todos titulares contra o Palmeiras na Copa do Brasil

O zagueiro Rodrigo Moledo está cada vez mais próximo de retornar oficialmente ao time do Internacional. O atleta treinou pela primeira vez com todo o grupo de jogadores do Colorado nesta segunda-feira (1º). O zagueiro ainda está sob olhares do Departamento Médico, mas aos poucos demonstra que estará a disposição para o retorno da temporada.

Na atividade, Moledo se mostrou ainda fora de ritmo, mas não sentiu nenhum problema muscular, lesão que afastou o jogador das partidas.

No próximo dia 10 de julho, o Inter enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil e Moledo deve estar em campo.

Com isso, Odair terá todos seus titulares a disposição para o confronto. O provável time tem: Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Uendel, Dourado, Edenilson, Nonato, D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

Dificuldade

A equipe colorada sabe da dificuldade e está treinando muito para a decisão, no Allianz Parque, em São Paulo. O lateral Zeca garantiu: “Estamos trabalhando muito, recarregando bastante e dando um algo a mais no treinamento para chegar nesta partida da melhor maneira possível”.

O lateral-direito comentou sobre o trabalho que Odair Hellmann está fazendo. O técnico está preparando seu time para não ficar só na defesa e fazer seu jogo, como sempre faz. “Trabalhamos as funções que eles jogam, mas vamos fazer o nosso jogo, pressionando após perder a bola”, disse Zeca.

Os treinamentos em Atibaia serviram para Odair encontrar e testar alternativas para as posições do time. Ele chegou a levar alguns meninos da base para participarem dos trabalhos, mas nada está definido.

Zeca também comentou sobre os dois laterais do sub-20: Erik e Leonardo Borges. “São dois garotos com muito potencial, treinaram muito bem lá [Atibaia]. Eu também com 18 anos subia muito feliz para treinar e mostrar meu potencial no profissional. Eles estão fazendo isso.”

