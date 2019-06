No Japão, Bolsonaro janta em churrascaria brasileira

Sem compromissos oficiais no seu primeiro dia em Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro passeou pelo comércio local e jantou em uma churrascaria brasileira nesta quinta-feira (27).

Bolsonaro deixou o hotel onde está hospedado para caminhar pelas ruas da cidade japonesa no fim da tarde, poucas horas depois de desembarcar no país asiático, onde participa da reunião do G20. Sob chuva, Bolsonaro visitou lojas e tirou fotos com pessoas pelas ruas, mas não fez compras.

Na sequência, o presidente jantou em uma churrascaria acompanhado do general Augusto Heleno, do deputado Helio Bolsonaro (PSL-RJ) e de fotógrafos da Presidência. Segundo Heleno, a escolha por jantar churrasco foi do presidente, que não gosta de comida japonesa. “Não, não gosta. Tem direito, né?”, disse o ministro.

O general afirmou que Bolsonaro quer apresentar no G20 “sua imagem correta”. “Ele quer apresentar a imagem correta dele, que foi muito deturpada por uma imprensa que fazia questão de colocar o presidente como fascista até. Então, ele quer mostrar a verdadeira face, que isso é ridículo. Chamar o nosso presidente de fascista é simplesmente ridículo. É uma falta até, de um mínimo, de análise”, afirmou.

De acordo com o chefe do GSI, essa imagem não se transforma da noite para o dia e nem com um discurso, mas ele acredita que a presença de Bolsonaro em eventos como o do G20 o ajuda.

“O aparecimento dele em eventos internacionais reunindo muitos países é a forma de ele mostrar qual é a intenção dele. Vai colocar muitas coisas aí do ponto de vista econômico para mostrar que a intenção do Brasil é ter o respeito mundial, é ter uma capacidade de fazer acordos multilaterais que sejam benéficos para o País, e ele mesmo tem dito que não vai aceitar determinadas recriminações ao Brasil, reprimendas”, afirmou.

Bolsonaro chegou no início da tarde desta quinta a Osaka e deu uma breve entrevista à imprensa, durante a qual demonstrou irritação e impaciência para responder a algumas perguntas.

A agenda oficial do presidente começa na manhã desta sexta (28), com um encontro com José Angel Gurría Treviño, secretário-geral da OCDE. Na sequência, ele se reúne com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, antes de participar de um encontro dos líderes do Brics, que antecede a abertura da cúpula do G20.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente, também passeou por Osaka, mas de metrô. O parlamentar, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, postou vídeos nas redes sociais em tom elogioso ao sistema de transporte público da cidade japonesa.

