No Japão, transmissão semanal de Bolsonaro virá alvo de memes e criticas nas redes sociais

Mesmo em Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro realizou a sua transmissão semanal via Facebook. Na oportunidade, o presidente mostrou alguns produtos feitos de nióbio que comprou com a sua equipe no país asiático. Ele está em viagem para participar da cúpula de líderes do G20.

Não demorou muito para que a exibição de um cordão azul, talheres e um pingente fizessem Bolsonaro virar piada nas redes sociais. Muitos compararam o presidente com vendedores de produtos em canais fechados. O motivo para mostrar as peças é defesa ao investimento na exploração de metal no Brasil.

Além de virar meme, o presidente ainda foi criticado pelos internautas por uma declaração considerada sexista e preconceituosa. Durante a transmissão ele afirmou:

“Temos aqui um pequeno cordãozinho. Ele é azul, mas tem de várias cores, de acordo com a têmpera do nióbio. A vantagem disso, em relação ao ouro, primeiro são as cores, que variam, e ninguém tem reação alérgica a nióbio. Alguns têm a ouro. Às vezes a mãe põe um brinquinho na orelha da menina. Menina, para deixar bem claro. E tem reação. Disso aqui, não tem [reação]”

