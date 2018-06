No Japão, um servidor público foi multado por sair para almoçar três minutos antes do horário de intervalo

Um funcionário público de 64 anos, que trabalha no departamento de água na cidade de Kobe, no Japão, foi multado e repreendido depois de ter saído para almoçar três minutos antes do previsto em 26 ocasiões ao longo de sete meses. Responsáveis pelo departamento convocaram uma coletiva de imprensa, que foi transmitida pela TV, para pedir desculpas e descreveram a conduta do homem como “profundamente lamentável”.

Um porta-voz do departamento disse à agência de notícias AFP: “A pausa para o almoço é do meio-dia às 13h. Ele saiu de sua mesa antes do intervalo. O trabalhador violou uma lei de serviço público que exige que os funcionários “se concentrem em seus empregos”, segundo o departamento.

Após um colega ver o servidor caminhar até um restaurante próximo que vende comida para viagem na hora do almoço, a gerência calculou quanto tempo ele passou fora de sua mesa e lhe concedeu metade do pagamento de um dia. O funcionário teria dito que saiu do escritório cedo para comprar o almoço porque precisava de uma “mudança de ritmo”.

Nas redes sociais, internautas questionaram se a regra seria aplicada a pessoas que deixassem suas mesas para fumar ou ir ao banheiro ou para políticos que dormem no parlamento. A cidade de Kobe recentemente suspendeu outra pessoa por um mês por ela estar ausente por mais de 55 horas em um período de seis meses.

Morte por excesso de trabalho

No mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que limita as horas extras a 100 horas por mês, em resposta a um aumento no número de empregados que morreram de karoshi, a chamada morte por excesso de trabalho.

O governo foi forçado a agir após protestos pela morte de Matsuri Takahashi, uma funcionária de 24 anos da gigante da publicidade Dentsu, que se suicidou em 2015 depois de ser forçada a trabalhar mais de 100 horas por mês, incluindo finais de semana.

O caso de Takahashi trouxe à tona a cultura de trabalho japonesa que muitas vezes força os funcionários a dedicar longas horas para demonstrar sua dedicação. Em 2016, o governo disse que um em cada cinco funcionários corria risco de morrer por excesso de trabalho.

Visita

A princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito, viajará ao Brasil, em julho, para celebrar o 110º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao País, segundo confirmou a Casa Imperial do Japão. Está será a primeira visita oficial da princesa ao Brasil, que percorrerá 14 cidades entre os dias 17 e 31 de julho e participará de cerimônias comemorativas em lembrança da chegada dos primeiros imigrantes japoneses.

O Rio de Janeiro, onde a princesa Mako chegará no dia 18, será o ponto de partida de seu percurso, durante o qual o presidente Michel Temer a receberá em uma visita de cortesia. Existe a previsão de que realize um discurso no dia 20, na cidade de Maringá (PR), e depois visitará lugares com grande presença de brasileiros descendentes de japoneses como Manaus e Tomé-Açu. O Brasil é o País que abriga a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, com cerca de 1,9 milhão de pessoas.

Os amplos fluxos migratórios por mais de um século, juntamente com fortes laços econômicos, fortaleceram o vínculo entre Japão e Brasil. A última visita feita por um membro da família real japonesa ao Brasil foi a do príncipe herdeiro Naruhito, que em março participou do Fórum Mundial da Água, em Brasília.

