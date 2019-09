No jogo de ida das finais da Copa do Brasil, o Inter perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR

No primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, o Athletico-PR venceu o Inter por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (11). Quem marcou o gol foi Bruno Guimarães. Para ser campeão do torneio, o Colorado deverá vencer a partida de volta, na próxima quarta (18), por, no mínimo, dois gols de diferença no tempo regulamentar. Caso devolva o placar, a decisão vai para os pênaltis.

A equipe paranaense começou a partida tocando muito a bola. Já o Inter estava totalmente recuado, somente Guerrero se encontrava no campo de ataque. A porcentagem da posse de bola marcava, aos seis minutos de jogo, 82% para o Athletico e 18% para o Colorado.

Com isso, quem chegava com perigo era o Furacão. A zaga do Internacional, sempre precisa, afastava o perigo. Por algumas vezes, no contra-ataque, o time gaúcho chegava e tentava finalizar.

O chute adversário mais perigoso aconteceu aos 13. Rony aproveitou a bola sobrada na entrada da área e encheu o pé de direita, porém, sem sucesso.

Aos 19, quem chegou foi o Colorado: após uma tabela dentro da pequena área, Nico bateu colocado, mas Santos fez a defesa. Já aos 23, foi o Athletico quem tentou. Léo Cittadini recebeu a bola e chutou, mas a bola foi para fora. Aos 26, o Inter tentou de novo: Uendel chutou forte de fora da área e Santos espalmou para fora.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Athletico tinha a iniciativa, mas o Inter buscava mais o ataque e adiantava a marcação. Aos oito minutos, quase que o gol colorado saiu. Edenilson recebeu a bola, invadiu a área e chutou. A bola desviou e quase enganou Santos.

Aos 11, Tiago Nunes fez a primeira modificação: colocou Thonny Anderson no lugar de Léo Cittadini. Depois disso, o Athletico fez seu gol, após erro de Edenilson no meio de campo. Bruno Guimarães tabelou com Marco Rubén, recebeu na área e acertou o ângulo de Marcelo Lomba.

Quem mexeu em sua equipe depois do lance foi Odair Hellmann. Entrou Wellington Silva no lugar de Nico López. A posse de bola continuava sendo do Furacão. Aos 18, o Athletico tinha 71%.

Thiago Nunes fez mais uma troca, tirou Marco Ruben e colocou Marcelo Cirino. O Colorado reagia, mas não tinha sucesso. Aos 27, uma das melhores chances do Furacão aconteceu: Rony arrancou e chegou na área cara a cara com Lomba, o atacante chutou forte, e o goleiro colorado fez uma grande defesa.

Odair Hellmann novamente modificou sua equipe. Tirou Edenilson e colocou Nonato. Aos 30, a bola sobrou para Lindoso que encheu o pé, mas Wellington deu um toquinho na hora certa, e o goleiro do Furacão fez a defesa.

Aos 37, mais uma troca na equipe colorada. Saiu D’Alessandro para a entrada de Sóbis. A equipe de Odair Hellmann continuava atacando e tentando. Aos 44, Guerrero recebeu a bola na área e ajeitou para Sóbis, que chutou. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Ficha técnica

Athletico-PR: Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Thonny Anderson); Nikão, Rony (Lucho González) e Marco Ruben (Marcelo Cirino). Técnico: Tiago Nunes.

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson (Nonato), D’Alessandro (Rafael Sobis) e Nico López (Wellington Silva); Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Neuza Ines Back.

VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Deixe seu comentário: