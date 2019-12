Agro No lançamento da Expodireto, Nei Mânica destaca a pujança do agro brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Nei Mânica, presidente da Cotrijal e idealizador da Feira Foto: Divulgação Cotrijal Foto: Divulgação Cotrijal

Após o lançamento em Brasília da 21ª edição da Expodireto Cotrijal, nesta quarta-feira (04), o evento ainda repercute em função principalmente da magnitude que vem ganhando ao longo dos anos. Segundo Nei César Mânica, presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto, este ano a edição deverá ser um divisor de águas em especial na sua área internacional, reunindo representantes de mais de 80 países. Ele e uma comitiva integrada também por diretores da Rede Pampa estiveram na Capital Federal para a divulgação das novidades que deverão nortear a próxima Expodireto, com a presença ainda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, além de autoridades e lideranças setoriais.

Mânica considera que a Expodireto é uma “resposta cada vez maior à pujança do agro brasileiro”. Além da participação de quase uma centena de países e embaixadas do mundo todo, o presidente da Cotrijal cita a arena digital que deverá abrigar dentro do evento startaps, oficinas e outros segmentos com foco em tecnologia.

A Feira, que acontecerá entre os dias 02 e 06 de março em Não Me Toque, também deverá ofertar aos participantes agenda de palestras com foco em produtividade, tecnologia, plantio, reunindo ainda os segmentos de máquinas e agricultura vegetal. Abrindo a Expodireto Cotrijal, a Rede Pampa promove mais uma edição do Troféu Expodireto Cotrijal que vem, tradicionalmente, destacando personalidades e empresas que mais se destacaram no setor no último ano.

