No Maracanã, Inter enfrenta o Flamengo na briga pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, Flamengo e Inter entram em campo pela disputa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da Rádio Grenal.

O confronto entre gaúchos e cariocas vale a disputa direta pelas primeiras posições da tabela de classificação. O Flamengo é o atual líder da competição com 45 pontos, já o Inter, está na quarta colocação com 36 pontos.

Como chegam os times

Flamengo

Mesmo com a disputa da semifinal da Libertadores marcada para a próxima semana, contra o Grêmio, o Mengão deve ir a campo com força máxima. Para o jogo em casa, a equipe volta a contar com Everton Ribeiro.

A equipe carioca, no entanto, conta com as ausências de Diego e Lincoln, que seguem no departamento médico.

Inter

Para a partida, o colorado chega com dúvidas na escalação. No último treinamento, o técnico Odair Hellmann fechou os portões deixando indefinição quanto à formação, principalmente, pela volta do meia Nonato, que assim disputa a titularidade com Patrick.

Rafael Sobis também deve voltar a ficar à disposição. O atacante ficou de fora da partida contra a Chapecoense por conta de um edema na coxa.

O desfalque fica por conta de D’Alessandro. O argentino ainda se recupera de problema muscular.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick (Nonato), Nico López e Wellington Silva; Paolo Guerrero.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Flamengo e Inter pelo minuto a minuto do Portal O Sul e ao vivo pela Rádio Grenal, FM 95,9.

