No Maracanã, Inter inicia decisão contra o Flamengo, pela Libertadores

No Rio de Janeiro, Inter e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30min, no Maracanã, pela primeira decisão das quartas de final da Copa Libertadores. A partida tem transmissão da Rádio Grenal.

Na busca por uma vaga às semifinais, o técnico Odair Hellmann conta com praticamente todo o grupo à disposição. Edenilson, que é dúvida por conta de um problema muscular, está com a delegação na cidade carioca, mas deve ficar no banco de reservas. Para esta vaga no meio-campo, Nonato e Bruno Silva disputam a titularidade.

No ataque, o time pode aparecer com novidade. Rafael Sobis é o mais cotado para começar entre os titulares, deixando Nico López no banco de reservas.

Pelo lado dos cariocas, uma baixa importante. Gabigol, com desconforto na coxa, ficou fora da lista de relacionados e não estará em campo nesta noite. A tendência é que Bruno Henrique seja o titular no comando de ataque.

O Mengão ainda volta a contar com o zagueiro Rodrigo Caio, recuperado de lesão. A outra novidade deve ser Everton Ribeiro entre os 11 iniciais.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio (Thuler) Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Cuéllar, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique.

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso, Bruno Silva (Nonato), Patrick, D’Alessandro e Rafael Sóbis (Nico López); Paolo Guerrero.

