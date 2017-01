No Mato Grosso, Menino é atacado por pit bull e tem orelha arrancada

Um menino de 7 anos perdeu a orelha após ser atacado por cachorros da raça pit bul em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT). A criança estava brincando em cima de um muro quando caiu no quintal de um vizinho e foi atacada pelos animais.

O menino teve ferimentos no rosto, pescoço, tronco e membros superiores e inferiores. A mãe do menino, Edineia Cristiane de Arruda, afirmou que, segundo os médicos, o estado de saúde do filho é grave. “Ele ficou muito ferido e perdeu a orelha. Ao todo a casa tem uns cinco cachorros da raça pit bull que são muito bravos”, disse.

