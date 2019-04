No mês da conscientização sobre o autismo, CDL de Pelotas lança adesivo

Abril é o Mês Mundial do Autismo. Para fortalecer a importância da conscientização e assegurar que a lei municipal número 6557/2018 (que garante a prioridade de atendimento a autistas) seja respeitada, a Câmara de Dirigentes Logistas de Pelotas desenvolve uma importante campanha. A CDL Pelotas está distribuindo adesivos para a área de caixas do comércio dos seus associados, com a informação de que portadores do Transtorno do Espectro Autista, e seus acompanhantes, têm atendimento preferencial.

Os lojistas associados podem fazer contato com a CDL Pelotas para solicitar o adesivo da campanha.

O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (também chamado de Transtorno do Espectro Autista), caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento da criança. Essas alterações levam a importantes dificuldades adaptativas e aparecem antes dos 03 anos de idade, podendo ser percebidas, em alguns casos, já

nos primeiros meses de vida. As causas ainda não estão claramente identificadas, porém já se sabe que o autismo é mais comum em crianças do sexo masculino e independente da etnia, origem geográfica ou situação socioeconômica.

Para mais informações sobre o transtorno, clique a seguir para conhecer o site da Associação Brasileira de Autismo

