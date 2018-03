No mês da mulher, Canoas Shopping realiza ação idealizada, produzida e apresentada exclusivamente por mulheres

Durante o Mês da Mulher o Canoas Shopping demonstra que a valorização feminina não fica somente no discurso ao criar uma ação em que todas as pessoas envolvidas são mulheres.

Neste período, acontece o ciclo de palestras gratuitas Vozes Femininas, onde mulheres inspiradoras abordam temas como marketing pessoal, autoestima, inteligência emocional e educação financeira, entre outros, a fim de motivar as mulheres na busca do seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional.

A ação, que foi idealizada por Haidée Höfs, Superintendente do Canoas Shopping, foi coordenada por Deise Vargas Tomazel, da Confraria das Tops, com a produção de Ana Paula Costa, da empresa Blumint. A campanha teve a coordenação de Fernanda Aldabe e o atendimento de Paula Flôres, ambas da Agência Bistrô, com a aprovação da Gerente de Marketing Georgia Petry.

Segundo Höfs, o fato desta ação ter sido totalmente desenvolvida por mulheres é mais uma prova de que não há fronteiras para o potencial feminino, que mostra sua capacidade de desempenhar com excelência qualquer atividade, quer seja ela estratégica ou de produção.

A primeira palestra, que teve como tema “Marketing pessoal: você é o seu cartão de visitas”, aconteceu no dia 7 de março, e foi apresentada pelas empresárias Ana Paula Zandoná e Fernanda Albuquerque.

A palestra seguinte acontecerá no dia 14 de março, com o tema “Educação financeira feminina: planejando o seu sucesso”, com apresentação da empresária Aline Blank e da psicóloga e empresária Iara Barbosa.

No dia 21 de março será a vez das empresárias Mariana Machado Geisel e Giuliana Campos abordarem questões de saúde e bem-estar na palestra “Mulher, autoestima, autoconfiança e saúde”.

O último encontro será realizado no dia 28 de março e será conduzido pela idealizadora da Confraria das Tops, Deise Vargas Tomazel; pela escritora e palestrante Paula Silva e pela escritora, palestrante e Mestre em Gestão Pública, Ana Cláudia Bitencourt. O tema da palestra será “Inteligência emocional e empreendedorismo feminino: transformando ideias em modelos e práticas”.

Todas as palestras são gratuitas e acontecem a partir das 19h na Praça das Palmeiras, no segundo piso do Canoas Shopping. Não é necessário fazer inscrição.

Serviço:

Ciclo de Palestras Vozes Femininas/ 07, 14, 21 e 28/03/ a partir das 19h/ Praça das Palmeiras, no segundo piso do Canoas Shopping/ Evento gratuito.

