No Paraguai, Grêmio decide vaga às quartas de final da Libertadores

Nesta quinta-feira (1°/8), Grêmio e Libertad protagonizam o duelo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. No estádio Defensores del Chaco, às 21h30, o tricolor busca confirmar a classificação às quartas de final, depois de ter vencido o primeiro jogo na Arena. Quem avançar deste confronto pega o Palmeiras na próxima fase.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi conta apenas com um desfalque em relação ao time, que entrou em campo no jogo de ida. Por conta da expulsão, Pedro Geromel está suspenso. Assim, David Braz será o companheiro de defesa de Kannemann. Inclusive, Geromel chegou a a ser dispensado nesta quarta-feira para retornar a Porto Alegre para cuidar de assuntos particulares.

Nas demais posições, a formação não tem mistérios. André deve seguir como titular, deixando Diego Tardelli no banco de reservas.

Último treino

Na tarde quente desta quarta-feira (31), o técnico Renato Portaluppi comandou o último treinamento antes do confronto no Defensores del Chaco. A movimentação ocorreu no campo da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), localizado exatamente em frente ao hotel onde a delegação está concentrada, em Luque, na Região Metropolitana de Assunção.

Os jogadores participaram de um treino físico comandado pelo preparador Rogério Dias e depois disputaram o tradicional recreativo que antecede os jogos. Na sequência, houve trabalho de cobranças de pênaltis.

A escalação será divulgada apenas antes do início do jogo, mas a tendência é que a equipe entre em campo com Paulo Victor; Leonardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Everton, Jean Pyerre e Alisson; André.

Um bom contingente de torcedores acompanhou o treino da tarde. A direção gremista espera que aproximadamente 1200 torcedores gremistas estejam no Defensores del Chaco pra apoiar o time.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Libertad e Grêmio pela Rádio Grenal, FM 95,9.

Luciano tem nome publicado no BID e já esta apto a estrear pelo Grêmio

