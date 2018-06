No Peru, Kenji Fujimori é denunciado

O plenário do Congresso do Peru decidiu, nesta quarta-feira (7), pela suspensão de suas funções, além de denunciar criminalmente o legislador Kenji Fujimori, filho mais novo do ex-presidente Alberto Fujimori, após um pedido da bancada do partido Força Popular, liderado pela sua irmã mais velha, Keiko Fujimori. A solicitação de suspensão recebeu 58 votos a favor e quatro abstenções.

