No retorno de Lionel Messi após nove meses afastado, a seleção argentina perdeu para a Venezuela

Na volta de Messi, a seleção argentina perdeu o amistoso contra a Venezuela por 3 a 1, nesta sexta-feira (22) à tarde, no Estádio Wanda Metropolitano, na Espanha. O craque não vestia a camisa alviceleste desde a Copa do Mundo de 2018.

Logo aos 6 minutos, Salomón Rondón abriu o placar ao receber de Rosales na entrada da área e finalizar com muita categoria.

A primeira grande jogada do capitão argentino, foi aos 30 minutos. Messi saiu do meio de campo, driblou três venezuelanos e fez um cruzamento certeiro para Lautaro Martinez, mas a cabeceada do atacante parou na bela defesa do goleiro Faríñez.

Logo em seguida, o jogador cinco vezes vencedor da Bola de Ouro novamente se livrou da marcação pela direita e, de dentro da área, cruzou, mas a zaga venezuelana tirou.

Enquanto isso, do outro lado, John Murillo, revelação venezuelana de 23 anos, não desperdiçou sua chance e fez um golaço. Ele chutou forte na entrada da área, sem chance para o goleiro Armani.

Na volta do intervalo, Messi dominou no peito, puxou o contra-ataque, tocou para Lo Ceslo, que rolou para Lautaro finalizar e tirar o 0 do placar do lado argentino.

Aos 29 minutos, o árbitro marcou pênalti em jogada de Martínez. Ele mesmo foi para a bola e fez uma cobrança inusitada, ao dar um salto antes de chutar, converter o pênalti e fechar o placar.

Antes da Copa América, o próximo desafio dos argentinos será contra o Marrocos, na próxima terça-feira (26), no Estádio Ibn Batouta, às 16h (horário de Brasília).

Messi sente lesão e é cortado da seleção da Argentina

Foram quase nove meses que Messi não vestia a camisa da seleção argentina. Com lesão no púbis, o craque já iria desfalcar a equipe na partida contra Marrocos, na terça-feira.

Com isso, Messi foi cortado da seleção argentina, que segue em crise depois da derrota para os venezuelanos na Espanha.

Messi atuou durante os 90 minutos da partida, mas já não ficará mais com o grupo. Essa foi a primeira partida dele com a seleção desde a Copa do Mundo de 2018.

No dia da convocação, a imprensa argentina chegou a noticiar que havia um acordo entre a AFA e o Barcelona para que o camisa 10 jogasse apenas contra a Venezuela.

O camisa 10 argentino sofreu uma exacerbação da dor pélvica lateral e por isso teve que abandonar a concentração.

Mesmo assim, foi elogiado pelo técnico Lionel Scaloni.

“Aprendemos muitas coisas com esta derrota”, garantiu o treinador. “As situações de gol que geramos foram quase todas porque Messi desequilibrou. Esta partida serviu para ver como os outros jogadores se entrosariam com ele.”

Ainda não se sabe se ele poderá perder também partidas pelo Barcelona.

Além de Messi, Scaloni não poderá contar na terça-feira com o meia Pity Martínez. A AFA informou que o atleta campeão da última Libertadores pelo River Plate também será desfalque por conta de uma lesão muscular na perna esquerda.

