No Rio de Janeiro, ladrões alugam um guindaste para roubar uma caixa d’água de 30 metros de altura

A Polícia Civil identificou quatro pessoas suspeitas de participar da tentativa de furto de três caixas d’água, ocorrida na quarta-feira (3), no Bairro Carioca do programa “Minha casa, Minha Vida”, em Triagem, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

Um dos reservatórios, de 30 metros de altura, feito de ferro, pesando cerca de dez toneladas e avaliado em torno de R$ 100 mil, chegou a ser cortado parcialmente por um maçarico. De acordo com investigações da 25ª DP (Engenho Novo), quem planejou a retirada dos reservatórios e contratou um guindaste para auxiliar na retirada do material foi Rafael Maia Martins.

Ele foi intimado e deverá prestar depoimento na próxima segunda-feira. A polícia chegou até Rafael a partir de uma conta bancária, que foi usada por ele, para transferir R$ 3 mil para a conta da empresa responsável pelo guindaste.

O dinheiro serviu como adiantamento de um montante total de R$ 7 mil, valor que foi orçado para realização do serviço que incluiu a operacionalização da máquina. Os investigadores também identificaram dois homens que aparecem com maçaricos, em imagens feitas de um helicóptero da TV Globo.

A dupla e um terceiro homem, que estava na parte de baixo do reservatório, ainda serão ouvidos oficialmente pela polícia. No entanto, em contato feito por telefone com os responsáveis pela investigação, eles adiantaram que são apenas prestadores de serviço.

Os três informaram ainda que haviam sido contratados por Rafael e que deixaram o local para almoçar, não retornando por conta de um tiroteio. A troca de tiros aconteceu porque policiais militares e civis foram até o conjunto para tentar evitar o furto dos reservatórios, após as imagens serem exibidas na televisão.

A tendência é que os três operários não sejam indiciados, já que eles não sabiam que estaria ocorrendo uma tentativa de furto. Os investigadores da 25ª DP já ouviram os depoimentos de funcionários e do proprietário da Transforça, empresa responsável pelo reboque.

Este último revelou que Rafael Maia Martins o acompanhou em uma visita técnica no local onde instalados os três reservatórios.

A visita ocorreu dias antes do inicio da operação de tentativa de retirada das caixas d’água e teve por objetivo verificar o espaço que o guinaste teria para realizar o serviço que havia sido contratado.

Após o flagrante feito pelo helicóptero da TV Globo, a Prefeitura do Rio acionou a Polícia Militar, que foi ao local.

Depois de um tiroteio com traficantes que estavam nas proximidades do conjunto, os policiais levaram funcionários e o dono da empresa Transforça, que alugou os guindastes, à 25ª DP (Engenho Novo).

Na ocasião, foram apreendidos dois maçaricos que estavam sendo usados para cortar os reservatórios.

Na delegacia, os representantes da firma afirmaram que não sabiam estar participando de um crime. Eles disseram que foram contratados, de forma legal, para fazer o serviço por R$ 7,5 mil. O valor seria pago pela remoção de três caixas d’água, que abastecem cerca de 30 prédios do conjunto habitacional

De acordo com representantes da empresa de aluguel de guindastes, o responsável pelo contato e pelo pagamento do valor foi um homem que se dizia funcionário de uma outra firma, a construtora Direcional, que é contratada pela prefeitura para fazer a manutenção do conjunto. Por isso, não desconfiaram que se tratava de um furto.

O homem que está por trás da retirada dos reservatórios, entretanto, não faz parte dos quadros da Direcional, conforme contou um representante da empresa, que também compareceu à delegacia. Segundo o depoimento do funcionário, a construtora fez a troca de oito reservatórios do condomínio, que já estavam gastos, ao longo do ano de 2018.

