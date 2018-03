O Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, fechou as portas por volta das 20h desta segunda-feira (26) após um tiroteio que assustou frequentadores. Houve correria no local. Pessoas que estavam no shopping relataram ter ouvido, pelo menos, cinco tiros. Não há informação de feridos. Lojistas teriam sofrido uma tentativa de assalto.

