No Salão do Automóvel de São Paulo, o luxo dribla a crise e os carrões com preços milionários voltam à cena

Crise, que crise? O ano de 2018 deve fechar com 40 Ferrari vendidas no Brasil. E tem ainda Maserati, Lamborghini e Rolls-Royce… Essas quatro marcas são representadas no Brasil pela Via Italia, do empresário paulista Francisco Longo, mais conhecido como Chico Louco.

Pela primeira vez desde 2010, a importadora monta estande próprio no Salão do Automóvel – é um dos maiores ímãs de público na exposição que abriu na última quarta feira e vai até o dia 18, no São Paulo Expo.

Em edições anteriores, a Via Italia ficou de fora, contando apenas com espaços cedidos no estande da Fiat para mostrar supermáquinas da Ferrari e da Maserati.

Já a Porsche tem, desde 2015, uma subsidiária brasileira ligada diretamente à matriz alemã. Entre janeiro e setembro deste ano, 1.044 carros da marca foram vendidos no País (uma alta de 20,6% em relação aos números do mesmo período no ano passado).

Selecionamos aqui alguns dos lançamentos milionários da mostra de São Paulo, com destaque para os três utilitários mais caros do Brasil.

Rolls-Royce Cullinan

Este ano, só um Rolls-Royce foi vendido no país. Agora, a Via Italia apresenta no salão o Cullinan, utilitário de superluxo da marca. O gigante compartilha com o sedã Phantom VIII não só a plataforma como também o motor V12 de 6,75 litros, biturbo, de 563cv. A versão exposta tem apenas dois assentos na parte traseira (a parte central do banco abre espaço para um console com geladeira, garrafas e taças). O nome Cullinan vem do maior diamante já achado no mundo – e o preço do carro no Brasil está à altura: R$ 4,4 milhões.

Lamborghini Urus

Chega com a fama de ser o mais rápido utilitário esportivo já feito em série. Seu V8 biturbo de 4,0 litros (de origem Audi) rende 650cv, e permite alcançar 305km/h. Em aceleração, esse touro mecânico com 5,11m de comprimento e 2,2 toneladas faz tempos semelhantes aos do superesportivo Lamborghini Huracán. Pode ser seu por R$ 3,7 milhões.

Maserati Levante Trofeo

A Maserati entrou na onda dos utilitários e lançou o Levante, em 2016, mas com motores V6. Este ano, o utilitário da marca do tridente ganhou a versão Trofeo, com um V8 biturbo de 3,8 litros desenvolvido pela Ferrari – e é este o carro exposto em São Paulo. São 590cv, o suficiente para levar o modelo à máxima de 300km/h. Sai por R$ 1,7 milhão.

Ferrari 488 Pista

A maior estrela do estande da Via Italia fica no alto de um pedestal. Lançada em março, a versão Pista da Ferrari 488 traz o motor V8 mais potente já feito pela marca: um 3.9 biturbo fuçado para render 720cv. Além disso, é 90 quilos mais leve do que a 488 GTB “normal”. Assim, faz o 0 a 100km/h em 2s8 e alcança 340km/h de máxima. É vendida no Brasil por R$ 3,7 milhões.

Porsche 911 GT3 RS

Ok… Todos sabemos que a nova geração do 911 (chamada de 992) já está pronta, mas a geração anterior ainda impressiona. A leve versão GT3 RS, de 520cv, retomou este ano o recorde de tempo de carros de rua no circuito de Nürburgring Nordschleife. Chega ao Brasil por módicos R$ 1,22 milhão.

