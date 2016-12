No Senado, Renan Calheiros faz piada em referÃªncia a razÃ£o pela qual virou rÃ©u de aÃ§Ã£o penal que corre no Supremo

No mesmo mês em que escapou de perder o cargo por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), fez uma piada em referência ao motivo pelo qual virou réu em ação penal.

Calheiros conduzia a votação de um pacote que trata do teto constitucional, visto como mais uma ofensiva do peemedebista contra o Poder Judiciário, quando chamou publicamente a atenção do presidente da Ajufe (Associação de Juízes Federais do Brasil), Roberto Veloso, que conversava com senadores no fundo do plenário.

Ao final da sessão, se desculpou e brincou: “Nunca me dei bem com esse nome”. O presidente da Ajufe tem o mesmo sobrenome da jornalista Mônica Veloso, com quem Renan teve uma filha fora do casamento. No começo do mês, o peemedebista se tornou réu por peculato, acusado de desviar dinheiro público para pagar a pensão da filha.

O momento de descontração veio após o puxão de orelha público: “O estou vendo lá no fundo do plenário, que está bastante incomodado com a votação dessa proposta, mas peço que seja discreto na pressão aos senadores. Na medida em que o Senado se debruça para apreciar essa matéria muito importante, vem propostas para derrubar. Seria legislar para o nada dessa forma”.

Depois que Calheiros virou réu, ministro do STF Marco Aurélio chegou a afastar o peemedebista do cargo em decisão liminar (provisória), argumentando que ele não poderia estar na linha sucessória da Presidência da República. Calheiros, porém, se recusou a receber o oficial de Justiça e o Senado disse que não obedeceria a ordem até que ela fosse confirmada pelo plenário do Supremo.

Por 6 a 3, STF manteve Calheiros na presidência do Senado. Senadores, ministros do tribunal e aliados do governo de Michel Temer articularam nos bastidores para evitar a saída do peemedebista a fim de preservar o calendário de votações de interesse do governo. (Folhapress)

