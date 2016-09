No seu primeiro discurso na ONU como presidente do Brasil, Temer não deve falar sobre o impeachment de Dilma

Michel Temer não deve falar sobre o impeachment de Dilma Rousseff no seu primeiro discurso como presidente do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas), na terça-feira (20). O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o discurso irá tratar dos princípios defendidos pelo governo, “centrados na paz, nos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável”.

Na chegada de Temer a Nova York neste domingo (18), um grupo de cerca de 30 manifestantes brasileiros esperava o presidente na entrada do hotel com faixas e gritos de “golpista. Temer entrou rapidamente no hotel, sem falar com a imprensa.

Além do discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, sua agenda inclui reuniões bilaterais com chefes de Estado e encontro com empresários na quarta-feira (21). Enquanto a chance de falar pela primeira vez na ONU é vista no Planalto como um momento de grande importância para apresentar ao mundo a nova direção do Brasil, o evento com empresários também é prioridade, em meio à campanha do governo para restaurar a confiança no País e atrair investidores.

Moreira Franco, secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, faz parte da comitiva e apresentará a investidores detalhes das mudanças nas concessões públicas. Também integram o grupo cinco ministros: Serra, Henrique Meirelles (Fazenda), Alexandre Medeiros (Justiça), Sarney Filho (Meio Ambiente) e Fernando Filho (Minas e Energia). (Folhapress)

