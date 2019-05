No “Tá na Mesa”, Leite anuncia a recondução de Dallazen ao cargo de Procurador-Geral de Justiça

O “Tá na Mesa” desta quarta-feira (22) aconteceu no salão nobre da Federasul, em Porto Alegre. Nesta edição, o tema central da discussão foi “O papel da Justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil”. O Procurador Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o Procurador Geral de Justiça, Fabiano Dallazen, foram os palestrantes convidados.

Durante o evento, o governador Eduardo Leite chegou de subto e anunciou a recondução de Fabiano Dallazen ao cargo de Procurador Geral de Justiça, como chefe do Ministério Público. Dallazen obteve mais votos na lista tríplice para o cargo.

A votação, ocorreu no sábado (18), mostrou um total de 410 votos, ou seja 50,9%; superando Márcio Schlee Gomes, que obteve 342 votos (42,4%) e Luiz Henrique Barbosa Lima Faria Corrêa, com 54 votos (6,7%).

A ação é tradicionalmente promovida pela Federasul. Nela, os participantes discutem ideais, tendências e projetos voltados ao desenvolvimento econômico, político e social do Rio Grande do Sul e do Brasil. Considerado uma “reunião almoço”, o projeto é um dos principais pontos de encontro do cenário empresarial do RS. De acordo com a Federasul, anualmente, as palestras reúnem mais de 10 mil pessoas.

