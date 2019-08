No trecho de 1km, dois carros têm as rodas roubadas no centro de Porto Alegre

Dois moradores do Centro Histórico, em Porto Alegre tiveram suas rodas dos veículos furtadas, na madrugada desta sexta-feira (02). O fato aconteceu com dois carros que estavam estacionados a menos de um quilômetro de distância, nas ruas Duque de Caxias e Demétrio Ribeiro.

Os dois casos foram semelhantes, pois os criminosos retiraram as duas rodas da direita e deixaram as da esquerda no local. Para os veículos ficarem equilibrados, eles deixaram macacos nos lugares dos pneus. Nos pontos onde foram furtadas as rodas, possuem muitos prédios antigos que não contém garagens, devido a isso, muitos moradores acabam deixando os carros estacionados na rua.

