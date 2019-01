No Tribunal, Cristiano Ronaldo aceitou uma multa milionária por sonegação fiscal e evitou a sua prisão

O jogador português Cristiano Ronaldo foi condenado nesta terça-feira a pagar multa de quase 19 milhões de euros (21,6 milhões de dólares) por fraude fiscal, mas não precisará cumprir pena de prisão após firmar um acordo.

Ronaldo deixou o tribunal de mãos dadas com sua noiva espanhola, Georgina Rodríguez, sorrindo e parando para dar autógrafos antes de entrar em um veículo preto.

O atacante da Juventus, que jogou pelo Real Madrid de 2009 a 2018, concordou em resolver o caso pagando uma multa de 18,8 milhões de euros e aceitando uma pena suspensa de prisão de 23 meses.

De acordo com a lei espanhola, um infrator sem antecedentes pode cumprir qualquer pena inferior a dois anos de prisão em liberdade condicional, e Ronaldo não precisará ir para a cadeia.

Aparição do jogador de 33 anos no tribunal durou cerca de 15 minutos, uma vez que o jogador cinco vezes melhor do mundo só precisava assinar o acordo anteriormente firmado.

Cristiano Ronaldo precisou entrar no tribunal pela porta da frente, depois que seu pedido por medidas especiais de segurança para evitar os holofotes foi negado na segunda-feira.

Em 2017, Cristiano Ronaldo negou a acusação de que conscientemente usou uma estrutura comercial criada para supostamente esconder rendas geradas por seus direitos de imagem na Espanha entre 2011 e 2014.

Após chegar a um acordo, o jogador pagou uma multa de 5,7 milhões de euros, mais juros de 1 milhão de euros, em julho de 2018, disse a Procuradoria na semana passada.

Também nesta terça-feira, o ex-colega de Ronaldo no Real Madrid Xabi Alonso enfrentou seu próprio caso de fraude fiscal, chegando ao tribunal com as mãos dentro dos bolsos de seu terno.

“Sim, está tudo bem”, foi sua única resposta às perguntas dos repórteres.

Pouco depois, um magistrado informou que o caso contra Alonso estava suspenso. A procuradoria havia pedido pena de prisão de 5 anos e multa de 4 milhões de euros para o jogador.

Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Juventus derrota o Chievo

A Juventus continua sobrando na busca pelo seu oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano. Na segunda-feira, na conclusão da 20ª rodada da competição, o time de Turim se impôs em casa e não teve problemas para derrotar o Chievo por 3 a 0. O brasileiro Douglas Costa marcou um dos gols do duelo, enquanto Cristiano Ronaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti.

O novo triunfo ampliou a praticamente perfeita campanha da Juventus, com 18 vitórias e dois empates, o que a deixa com 56 pontos e nove a mais do que o segundo colocado Napoli. Já o Chievo é o lanterna da competição, com oito pontos – o time perdeu três por irregularidades financeiras -, e parece destinado a cair para a segunda divisão.

Com os brasileiros Alex Sandro e Douglas Costa como titulares – ambos foram substituídos na etapa final -, a Juventus impôs a diferença técnica desde os minutos iniciais de um duelo em que finalizou mais da metade das vezes do que o seu adversário – 17 a 8.

