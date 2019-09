No vai e vem do amor, Gabigol e Rafaella Santos aparecem em clima de romance

Juntos novamente? Sim. Rafaella Santos e Gabigol parecem ter reatado o romance. Em festa de aniversário surpresa para o atacante, a irmã de Neymar aproveitou muito o dia ao lado do amado. O clique dos dois juntos foi divulgado no Instagram do atacante do Flamengo. E foi agradecida publicamente pelo craque: “Obrigado pela surpresa, pretinha”, escreveu.

Rafaella e Gabigol tiveram um affai, em 2015, mas apenas assumiram o romance em 2017. Alguns meses após terem tornado o namoro público, os dois terminaram. Em abril deste ano o casal foi flagrado aos beijos após a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Entretanto, nunca confirmaram o caso.