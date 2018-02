No WhatsApp as mensagens citadas não somem quando a original é deletada

O WhatsApp disponibilizou, recentemente, um recurso que possibilita a exclusão de uma mensagem para todos os participantes de uma conversa.

A medida ajuda a “salvar” os usuários de possíveis mensagens enviadas para a pessoa errada, com erro de digitação ou por outros inúmeros motivos.

No entanto, se uma mensagem chegou a ser citada para dar uma resposta, ela vai continuar lá, independentemente de ter sido apagada.

Alguns usuários já devem ter percebido este problema, mas somente agora o assunto começou a ser debatido.

Na página de FAQ do WhatsApp, a empresa informa que uma ou mais mensagens podem ser apagadas para todos os usuários presentes em uma conversa apenas em até sete minutos após o envio, mas não cita detalhes sobre casos em que as mensagens foram citadas.

Agora, será preciso aguardar uma nova atualização para que talvez o WhatsApp crie uma solução para o problema. Ter atenção ao enviar qualquer mensagem ainda é o mais seguro.

Recurso de apagar

O WhatsApp liberou no fim de outubro passado o tão aguardado recurso de apagar mensagens enviadas para todos os usuários do aplicativo. Disponibilizado por meio de uma atualização, a função funciona tanto para conversas com uma pessoa quanto em grupos.

Para apagar uma mensagem, basta selecionar o texto e pressionar o botão “Apagar” (ícone de lixeira). Em seguida, toque na opção “Apagar para todos”. Os conteúdos podem ser apagados em até sete minutos após o seu envio.

Novas funcionalidades

O WhatsApp vai inaugurar em breve um serviço de transferência de dinheiro na Índia, segundo informações da Corporação Nacional de Pagamentos do país (National Payments Corporation of India), órgão criado pelo banco central e demais bancos para supervisionar serviços de pagamentos.

O mensageiro, que possui mais de 200 milhões de usuários no país e é controlado pelo Facebook, testou na semana passada o serviço em versão limitada. A ferramenta linka o número do celular dos usuários a contas bancárias para facilitar a transferência. A novidade marca a primeira iniciativa global já realizada nesse sentido dentro da empresa de Mark Zuckerberg.

Até o momento, quatro bancos se juntaram ao ambiente no qual funcionará a ferramenta. A novidade pode ser uma ameaça aos bancos já estabelecidos na Índia, mas também não parece estar livre de concorrentes, já que o Google lançou um aplicativo de pagamentos no ano passado para competir com serviços locais.

Após o primeiro-ministro indiano Narendra Modi proibir antigas notas de alto valor no fim de 2016, a economia digital do país ganhou impulso levando a um aumento dos provedores de pagamento online como a Paytm.

Em um comunicado divulgado na última sexta-feira (16), a Paytm manifestou preocupação em relação à segurança do novo serviço do WhatsApp.

