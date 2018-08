Noite de festa premia os melhores do agronegócio na próxima semana

A noite será de festa no domingo (26), marcada pela premiação aos melhores do agronegócio. O Troféu-Senar-O SUL, uma iniciativa da Rede Pampa e Senar, com apoio do Sicredi e Icatu Seguros, estará homenageando empresas e personalidades que se destacaram ao longo do ano pelas suas atividades em prol do setor no Rio Grande do Sul e no cenário nacional.

Esta será a 16ª edição do Troféu, que ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, reunindo autoridades, lideranças setoriais e empresariais. O Troféu Senar – O SUL integra o calendário social da Expointer. Um caderno especial com toda a divulgação desta edição do Troféu estará circulando no jornal O SUL na semana seguinte ao evento. O evento também será retransmitido pelos demais veículos da Rede Pampa, rádio e televisão.

