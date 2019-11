Acontece Noite de Prêmios SUCESU-RS 2019 revela vencedores nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Os finalistas das seis categorias foram inicialmente indicados por uma comissão de profissionais de tecnologia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A SUCESU-RS (Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS) revela nesta quinta-feira (28) em jantar para convidados na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, os vencedores da Noite de Prêmios SUCESU-RS 2019, que anualmente reconhece os destaques na TIC do Rio Grande do Sul.

Os finalistas das seis categorias foram inicialmente indicados por uma comissão de profissionais de tecnologia e a votação este ano foi fechada feita por profissionais e empresas associados à entidade.

“O ano de 2019 foi de muito trabalho, boas conquistas e fortalecimento do ecossistema de tecnologia do estado através de diversos encontros e seminários para a SUCESU-RS. Praticamos de maneira incansável a missão da entidade de representar, qualificar e congregar as áreas de TIC para que se tornem um importante diferencial para o negócio. A Noite de Prêmios SUCESU-RS é uma forma de estimular o compartilhamento de conhecimento e o fortalecimento do mercado”, destacou Eugênio Romanini, Presidente da SUCESU-RS.

Este ano concorrem ao prêmio:

· CIO de SUCESU-RS – Cleber Pessuto; Marcelo Mezzomo; Ricardo Nizoli; Roberto Brocca; Roberto Nascimento.

· Personalidade de TIC de SUCESU-RS – Alexandre Trevisan; Aline Deparis; José Renato; Paulo Beck; Sandra Heck.

· Empresa Inovadora em TIC de SUCESU-RS – Triider; Nelogica; Umov.Me.

· Empresa em Serviços de TIC de SUCESU-RS – Meta; Sensedia; Selbetti.

· Empresa de Infraestrutura de TIC de SUCESU-RS – Infra TI; Algar; Tivit.

· Jornalista ou Veículo de Imprensa de TIC de SUCESU-RS – Marta Sfredo; Julia Merker; Patrícia Knebel.

A Noite de Prêmios SUCESU-RS também premiará os Grupos de Usuários – GUs e GN’s que mais se destacaram ao longo de 2019 e os vencedores do Prêmio Artigo de SUCESU-RS.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário