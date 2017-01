Noite festiva no Teatro Guarany em Pelotas

O Theatro Guarany, em Pelotas, foi o palco da abertura oficial do 7º Festival Internacional Sesc de Música, na noite desta -feira (16/01). A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, e o diretor do Departamento Nacional do Sesc, Carlos Artexes Simões, deram as boas-vindas aos artistas, alunos e à comunidade, que participarão de 12 dias de intensa programação na cidade. O Festival acontece até 27 de janeiro com concertos e apresentações gratuitas em diversos locais, além dos cursos ministrados por professores de diferentes nacionalidades. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/festival .

