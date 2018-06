Noite italiana com show, exposição e gastronomia temática no Museu Julio de Castilhos em Porto Alegre

O Museu Julio de Castilhos, em Porto Alegre, realiza neste sábado (30), a partir das 18h, uma Noite Italiana com show de Fabiano La Falce, acompanhado do músico Chico Bueno e repertório comentado pelo professor Fiore Marrone.

Entre os clássicos da noite, Il Mondo, O Sole Mio, Volare, Champagne – com interpretações especiais em dialeto – e uma releitura de Trem das Onze em italiano: Figlio Unico. Serão disponibilizados para o evento 100 ingressos no valor de R$ 30,00.

A apresentação de La Falce integra as atividades de abertura da nova exposição temporária do museu, “Gastronomia e Museus: Vinho, Massa e Polenta”. A mostra, cuja temática principal será o vinho, é parte de um roteiro turístico cultural que conta com imagens do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, de Caxias do Sul, e do Museu do Imigrante de Bento Gonçalves.

O Café com História, além do serviço de bistrô, apresentará histórias das vinícolas e produtos da culinária italiana da Casa Itália, comandada pelo chef Gianmaria Ciabattari, que o público poderá comprar para consumo no local.

Uma viagem ao espaço mais afetivo da casa dos primeiros imigrantes italianos: a cozinha

A exposição Gastronomia e Museus: Vinho, Massa e Polenta se conecta com um roteiro histórico-cultural em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, denominada “Gastronomia e Museus: Diálogos entre Bento e Caxias”. O Museu Municipal de Caxias do Sul apresentará acervos, saberes e sabores ligados ao trigo, e o Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, ao milho.

As três exposições têm por objetivo promover o diálogo histórico sobre a produção, circulação e consumo dos alimentos oriundos da farinha de trigo e milho, característicos da cultura local nos primórdios da colonização italiana em Caxias do Sul e Bento Gonçalves e a transversalidade do vinho como elo social em Porto Alegre.

SERVIÇO

O que: Noite Italiana com Fabiano La Falce e abertura da exposição “Gastronomia e Museus: Vinho, Massa e Polenta”.

Quando: 30 de junho, das 18h às 22h.

Onde: Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205), em Porto Alegre.

Ingressos: Serão oferecidos 100 ingressos para o evento temático. Antecipados poderão ser adquiridos pelo e-mail museujuliodecastilhos@gmail.com.

