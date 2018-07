Noite Italiana de Antônio Prado ocorre  de 18 e 25 de agosto na Serra Gaúcha

A Noite Italiana de Antônio Prado ocorre de 18 e 25 de agosto. Neste ano, o evento traz uma programação especial. Os ingressos estão disponíveis para compra pela internet, no site www.minhaentrada.com.br, e em alguns estabelecimentos da região.

Um dos eventos gastronômicos e culturais mais esperados e movimentados da Serra Gaúcha, a Noite Italiana 2018 ocorre às 19h, no Centro de Eventos de Antônio Prado. A realização é da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) da cidade, que, desde 1981, quando ocorreu a primeira edição, busca reproduzir da forma mais fiel possível os costumes dos imigrantes italianos que chegaram à região há mais de 140 anos.

Polenta frita e brustolada, queijo, copa, salame, galeto, pepino, bolos, cuca, grostoli, frutas, vinho, suco e várias outras delícias compõem o cardápio que será servido aos visitantes em cinco grandes ilhas gastronômicas na forma de buffet e à vontade durante a festa. Entre as atrações artísticas programadas para animar o evento deste ano: Zo Scarpon, Garotos de Ouro e Tchê Barbaridade.

O valor da entrada varia de R$ 60 (infantil) a R$ 110 (adulto) e pode ser parcelado em até seis vezes (+ taxa de serviço) nas compras on-line com cartões Visa, Mastercard e Elo. Desta vez, para facilitar a aquisição dos ingressos, as pessoas podem acessar o site por meio do seu celular, tablet, computador, entre outros suportes.

Quem preferir tem a opção de compra dos ingressos nos seguintes pontos fixos: Loja Mugana Modas e Solaris Seguros, em Antônio Prado; Movie Arte Cinemas, em Bento Gonçalves; Akústica Musical, em Farroupilha; Brisa Calçados (da esquina da Rua Sinimbu com Garibaldi), em Caxias do Sul; e Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Antônio Prado, São Marcos, Flores da Cunha e Vacaria.

