Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Maquiadora Carol Junger curtiu dia de sol em cenário paradisíaco. Foto: Reprodução/Instagram Maquiadora Carol Junger curtiu dia de sol em cenário paradisíaco. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carol Junger está curtindo o começo de 2020 na Tailândia e usou seu Instagram na sexta-feira (3) para aos seguidores que o bronzeado está em dia. No clique, compartilhado na rede social, a maquiadora posou de biquíni florido e exibiu a boa forma em uma praia paradisíaca. “O bronze tá em dia”, escreveu Carol na legenda.

No espaço reservado para os comentários, a noiva do ator colecionou vários comentários. “Socorro, que moça linda!”, escreveu uma. “Musa do verão”, afirmou outra. “Sabe é ser linda, e olha essa barriga chapada”, acrescentou uma terceira.

Zé de Abreu também compartilhou uma foto na mesma rede social durante passeio de barco, e aproveitou para se declarar para a amada. “Koh Kai, Chicken Island. A pessoa que eu amo e eu. O paraíso não existe sem você, @carolynnejunger”

José de Abreu e Carol Junger foram vistos publicamente pela primeira vez em clima de romance no final do mês de maio de 2019. No natal, o ator de 73 anos pediu Carol, de 22, em casamento.

“Ontem pedi minha amada @carolynnejunger em casamento e ela aceitou. Que seja o primeiro de muitos natais juntos. Te amo, Carol, mais que imaginas. Feliz Natal”, declarou-se Zé de Abreu.

