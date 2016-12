Noiva quis fazer surpresa para o futuro marido no casamento e decidiu chegar de helicóptero à cerimônia. Só que o helicóptero caiu e a noiva morreu

A noiva que morreu no acidente de helicóptero, na tarde de domingo (4), queria surpreender o noivo chegando ao casamento a bordo da aeronave.

Rosemere do Nascimento Silva, 32 anos, era auxiliar de enfermagem e ia se casar com Udirley Marques Damasceno, 34, chaveiro. Ela e outras três pessoas –incluindo seu irmão e a fotógrafa do casamento– voavam em direção a São Lourenço da Serra (Grande SP), onde haveria a festa.

Uma das únicas pessoas que sabia da surpresa era Carlos Eduardo Baptista, administrador do espaço. Ele afirma que tudo estava pronto para a cerimônia, mas a noiva não chegava.

Ele ligou para a empresa responsável pelo voo e também para a polícia a fim de descobrir o motivo do atraso.

“Quando ficou confirmado que os quatro tinham morrido, chamei o pastor e o noivo para dar a notícia. Ele ficou chocado, chorou muito”, diz.

Ele afirma que em seguida deu a notícia também aos convidados.

Como os noivos eram evangélicos, um pastor celebraria a cerimônia, que seria validada também por um juiz. Em seguida, haveria um jantar para os convidados, sem distribuição de bebidas alcoólicas.

Segundo Baptista, os parentes das vítimas levaram alimentos para distribuir a entidades assistenciais.

De acordo com os bombeiros, além da noiva, estavam no helicóptero um irmão dela e a fotógrafa do casamento, que estava grávida. (Folhapress)

