Noivado de Chay Suede chegou ao fim por suposto romance em “Segundo Sol”

O fim do noivado de Chay Suede e Laura Neiva teria um motivo. Um outro romance que o ator estaria vivendo. De acordo com informações do jornal Extra, Chay estaria tendo um caso com Camila Lucciola nos bastidores da novela “Segundo Sol”, da TV Globo.

Ainda segundo o Extra, uma fonte contou ao jornal que eles vivem grudados, almoçam juntos, estão sempre um com o outro e que as pessoas próximas já estavam comentando sobre um possível affair. A assessoria de imprensa de Chay, no entanto, nega o romance e garante que o ator e Camila Lucciola são apenas “colegas de trabalho e amigos”. O ator vive Ícaro na trama e a atriz interpreta a garota de programa Kátia Andrea.

Em seu Instagram, no final de semana, Camila compartilhou uma foto com o ator. O clique era no bastidor de uma cena de violência contra a sua personagem. “Katinha tá melhorando, brigada pela preocupação”, escreveu. A atriz finalizou a postagem com um emoji de coração e marcou o nome de Suede. Nos comentários, os internautas torceram para uma aproximação dos dois na trama. “Vocês podiam era ficar juntos na novela…”, pediu um.

Noivado desfeito

Junto de Neiva há quatro anos, Chay iria oficializar a união no dia 15 de dezembro, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Para a revista “Vogue Noivas”, a atriz, pedida em casamento no programa “Amor & Sexo”, adiantou detalhes da festa: “Quero que todos participem, que seja uma celebração como a do filme Mamma Mia”.

A cerimônia não ia ter padre ou celebrante. Os amigos e familiares iriam ler os votos para o ex-casal: “Vou me casar com vista para o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, às 17h. Será um deslumbre”. Logo após a separação, Laura chamou atenção ao compartilhar uma foto nua em seu perfil. O clique foi feito pelo renomado fotógrafo Bob Wolfenson.

Deixe seu comentário: