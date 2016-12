Noivo chega de paraquedas, quebra pÃ© e diz “sim” de muleta em casamento

Uma aterrissagem de paraquedas, seguida por luxação e fraturas no pé marcaram um casamento em Manaus (AM). A entrada do noivo foi o fator surpresa da cerimônia. Entretanto, um problema na hora do pouso mudou o roteiro da noite.

O impacto da descida causou luxação e fraturas em ossos do pé. Após anestesia geral, um procedimento de colocar ossos luxados no lugar e muita dor, ele voltou à festa para levar a noiva ao altar. O acidente ocorreu por volta de 17h30, a cerimônia estava prevista para começar ao pôr do sol. O noivo e os padrinhos chegariam de paraquedas, enquanto o avião da noiva taxiaria na pista de pousos para a primeira aparição, logo em seguida. Mas com o acidente o “sim” do casal só pode ser ouvido após as 21h.

