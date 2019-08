Nokia 2720 deve voltar às lojas dez anos depois, agora com 4G

Celular de dez anos atrás, o Nokia 2720 tem tudo para se tornar a próxima investida da Nokia com foco na nostalgia dos usuários. Seria mais um produto antigo que retornaria ao mercado, desta vez compatível com a internet 4G. A documentação sobre o suposto relançamento do Nokia 2720 foi vista na agência de telecomunicações da China, equivalente à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A expectativa é de que a HMD Global, corporação que detém a marca Nokia, revele a novidade durante a feira de eletrônicos de Berlim, a IFA 2019, que ocorre entre 6 e 11 de setembro na capital alemã.

Existe a expectativa de que o futuro Nokia 2720 seja dual chip, com possibilidade de se conectar a duas linhas de telefonia simultaneamente. No entanto, a especificação não aparece nos documentos encaminhados ao órgão chinês.

O que fica definido, ao menos de acordo com o material que caiu na internet, é que o Nokia 2720 de 2019 terá uma bateria de apenas 550 mAh, capacidade bastante baixa para dar conta das necessidades do hardware mais complexo dos smartphones atuais. O modelo original comportava 860 mAh.

O celular de dez anos atrás tinha design de flip com tela colorida de 1,8 polegada e resolução de modestos 120 x 160 pixels. Com apenas 9 MB (megabytes) de espaço interno, o telefone de 2009 não permitia a instalação de apps e não oferecia slot para cartão de memória. Havia apenas uma câmera de 1,3 megapixels no aparelho.

Relançar modelos clássicos e de sucesso do antigo portfólio da Nokia não é uma novidade para a HMD Global. Em 2017, a marca relançou o Nokia 3310, famoso “tijolão” dos anos 2000. Em 2018 foi a vez do Nokia 8110 ganhar uma reedição atualizada.

Leilão de 5G

Você pode não ver muitos celulares Nokia por aí, mas a empresa finlandesa ainda continua uma gigante do mundo das telecomunicações, agora fornecendo equipamentos e serviços para operadoras.

Sob a alcunha de Nokia Oyj, a empresa atualmente tem grandes planos para o Brasil, e eles incluem as novas redes 5G. A data chave para o planejamento da empresa no País é março de 2020, quando a Anatel marcou o leilão das frequências das redes de alta velocidade, aquele que segundo um alto executivo da Nokia, pode ser o maior do mundo até então, segundo relatado pela agência Reuters.

A empresa já tem um bom know-how de 5G na região após ter fechado acordo com a estatal uruguaia de telecomunicações Antel para implantar a primeira rede de alta velocidade da América Latina. Os olhos agora estão voltando para o Brasil, maior mercado do setor na região.

Ainda sem confirmação dos termos do leilão, a Anatel já confirmou a cessão das faixas de transmissão de 2.3 GHz e 3.5 GHz para o uso da rede 5G. Ainda está sendo estudada a possibilidade de disponibilizar as bandas de 26 GHz e 700 MHz, que poderiam ser usadas para uso industrial devido sua baixa latência e alta confiabilidade. Estas últimas são consideradas as “jóias da coroa” segundo Wilson Cardoso, chefe de tecnologia da Nokia no Brasil.

Deixe seu comentário: