Nome brasileiro! Tite é indicado ao prêmio da Fifa

Uma lista divulgada anualmente pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) mostra os indicados para o The Best, que premia os melhores técnicos e jogadores da temporada, tanto no masculino como no feminino. O Brasil seguidamente tem mais de um nome na lista, porém, neste ano, somente o técnico Tite está presente. Ele concorre como melhor treinador de equipes masculinas.

Sua indicação se deve pela conquista da última edição da Copa América, realizada entre junho e julho, no Brasil.

Na disputa da premiação, ele terá pela frente nomes como o alemão Jürgen Klopp, que conquistou a última edição da Liga dos Campeões com o Liverpool; o espanhol Pep Guardiola, que levou o Manchester City ao título inglês; e o francês Didier Deschamps, que comandou seu país na vitoriosa campanha da Copa do Mundo de 2018.

Neymar e Marta fora!

Entre os jogadores, a ausência mais sentida é a do brasileiro Neymar. Desde que se transferiu para o Paris Saint-Germain (PSG), o atacante não é indicado à premiação. Os favoritos ao título são o argentino Lionel Messi, que fez uma ótima temporada pelo Barcelona; o português Cristiano Ronaldo, que ajudou Portugal a chegar ao título da Liga das Nações da Uefa; e peças importantes na campanha do Liverpool, na Liga dos Campeões, o senegalês Sadio Mane, o holandês Van Djik, e o egípcio Salah.

Outra grande ausência foi a da brasileira Marta. A atual detentora do prêmio de melhor jogadora do mundo, que já vestiu em seis oportunidades a camisa 10 da seleção brasileira, não foi indicada. A grande favorita nesta edição é a atacante Mega Rapinoe, destaque dos Estados Unidos na campanha do título da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Deixe seu comentário: