Nome limpo na praça

O número de dívidas regularizadas, calculado a partir das exclusões dos registros de inadimplência, cresceu 4,42% no mês de dezembro na comparação com o mesmo período de 2016. Trata-se da primeira alta do indicador para os meses de dezembro desde 2014, quando o crescimento fora de 12,11%. Entre as dívidas que foram regularizadas no mês de dezembro, 45% são relativas a pendências com bancos.

Deixe seu comentário: