Nomes como Elton John, Céline Dion e Andrea Bocelli se negam a cantar na cerimônia de posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos

Em quatro dias, Donald Trump se tornará oficialmente o líder do país com a maior indústria fonográfica do planeta. Ainda assim, o magnata enfrenta dificuldades para encontrar artistas para se apresentarem em sua cerimônia de posse, nesta sexta-feira (20).

A imagem ruim do presidente eleito entre o meio artístico está relacionada a suas posições polêmicas envolvendo, por exemplo, imigrantes. Ironicamente, a maioria dos convidados para se apresentar na posse de Trump é formada por estrangeiros.

Elton John é um dos grandes nomes que se negaram a participar da cerimônia. “Sou britânico. Já encontrei Trump, e ele foi muito gentil comigo. Não é nada pessoal, ele tem suas posições políticas, e as minhas são diferentes”, disse o cantor em entrevista ao jornal “The Guardian”, deixando claro: “Não seria republicano nem em um milhão de anos.”

Apesar de chegar perto de fechar um dueto com Jackie Evancho, do “America’s got talent”, o tenor italiano Andrea Bocelli cancelou a apresentação após perceber uma reação negativa entre seus fãs. A canadense Céline Dion foi outra que recusou o convite. A razão, no entanto, teria mais a ver com sua agenda de shows.

A banda de hard rock americana Kiss também foi convidada, mas “educamente declinou da oportunidade”. Apesar de o vocalista do grupo, Gene Simmons, nutrir simpatia por Trump, segundo o site “TMZ”, a sua mulher, Shannon Tweed, e a filha, Sharon, o odeiam.

Uma das últimas a pular fora da cerimônia foi Rebecca Ferguson, ex-participante do reality show inglês “The X-Factor”. A cantora desistiu depois de insistir em se apresentar com a canção “Strange fruit”, cuja letra é uma intensa crítica ao linchamento de negros nos EUA. Jennifer Holliday, estrela de musicais da Broadway, em Nova York, chegou a aceitar o chamado do comitê de Trump, mas, ontem, divulgou uma carta categórica sobre os motivos para mudar de ideia:

“Peço desculpas sinceras por meu lapso de julgamento, por ter sido ignorante a respeito de assuntos que afetam todos os americanos neste período crucial da História e por causar tanto desgosto e corações partidos em meus fãs”. (AG)

Comentários